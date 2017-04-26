Музей пива ищет пропавшую картину

По словам заведующего музеем Марта Халдма, нынешний юбилейный год дает хороший повод вспомнить о прошлом A. Le Coq и о роли предприятия в истории Эстонии, а также собрать воспоминания людей об историческом тартуском производителе напитков. «След А. Le Coq и его предшественников в Эстонии и в жизни эстонцев был настолько продолжительным, что обязательно найдутся предметы, истории и воспоминания о прежних временах, которые помогли бы еще больше обогатить историю производства напитков и пива в Эстонии, а также культурное наследие A. Le Coq», - сформулировал Халдма цель сбора экспонатов.

В результате призыва музей надеется получить информацию и о пропавшей когда-то со стены клуба работников картины Йоханнеса Выэрахансу, на которой был изображен процесс вырезания льда на реке Эмайыги для пивного погреба. «Здание клуба, бывшая вилла A. Le Coq, было полностью уничтожено в 1976 году в результате пожара, но, насколько известно, картину удалось спасти. Но куда она делась, не знает никто», – сказал заведующий музеем. Выэрахансу написал в этот период несколько картин о вырезании льда на Эмайыги, одна из них хранится в Эстонском художественном музее. «Копия этой картины висит на стене Музея пива, но она все же в некоторой степени отличается от картины, которой владел завод», – Халдма надеется получить информацию о пропавшей картине.

Пропавшая картина. Фото: Музей пива A. Le Coq

Кроме поиска картины, музей ждет в течение этого года истории и воспоминания людей в связи с историческим производителем напитков A. Le Coq. При написании историй и воспоминаний период времени не важен. История делается каждый день, поэтому воспоминания могут быть связаны и с далеким прошлым, и с недавними запомнившимися встречами. Ценность написанного всегда повышают фотографии, которые можно приложить к своим воспоминаниям. Если самому нечего рассказать, можно попросить вспомнить что-нибудь своих родителей, бабушек и дедушек.

Самые интересные истории и находки будут сохранены в архиве музея и в течение юбилейного года будут демонстрироваться на сайте A. Le Coq и в Facebook. Лучшие истории и экспонаты получат достойные награды.

Свои воспоминания можно прислать в электронном виде по адресу juubel@alecoq.ee или почтой по адресу Музей пива A. Le Coq, Лаулупео пст., 15, Тарту. Больше информации и уже присланные истории можно найти на сайте www.alecoq.ee/juubel.