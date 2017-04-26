В аптеках Эстонии не хватает лекарств от рака

В лекарстве от рака Imatinib SanoSwiss 400 мг действующим веществом является иматиниб, пишет Postimees со ссылкой на официальную страницу Департамента лекарственных средств. Как долго продлятся трудности с поставкой пока неизвестно.

Проблемы с поставкой лекарства Aclasta 5 мг/100 мл, действующим веществом которого является золедроновая кислота, продлятся до начала июня. В продаже есть другие препараты с тем же действующим веществом.

Предназначенное для женщин лекарство Gyno-Pevaryl 50 мг, действующее вещество которого эконазол, недоступно до середины мая. В продаже есть Gyno-Pevaryl 150 мг.