Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В аптеках Эстонии не хватает лекарств от рака

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Panther Media / Scanpix / Levente Fazakas

У аптек возникли трудности с поставками лекарств от рака Imatinib SanoSwiss 400 мг и остеопороза Aclasta, а также противогрибкового препарата для женщин Gyno-Pevaryl.

В лекарстве от рака Imatinib SanoSwiss 400 мг действующим веществом является иматиниб, пишет Postimees со ссылкой на официальную страницу Департамента лекарственных средств. Как долго продлятся трудности с поставкой пока неизвестно.

Проблемы с поставкой лекарства Aclasta 5 мг/100 мл, действующим веществом которого является золедроновая кислота, продлятся до начала июня. В продаже есть другие препараты с тем же действующим веществом.

Предназначенное для женщин лекарство Gyno-Pevaryl 50 мг, действующее вещество которого эконазол, недоступно до середины мая. В продаже есть Gyno-Pevaryl 150 мг.

Наверх