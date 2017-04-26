Видео: беспилотные такси начали развозить пассажиров

Участвовать в программе испытаний было предложено добровольцам из числа местных жителей. С помощью специального приложения они могут вызвать один из управляемых компьютером автомобилей Waymo и бесплатно пользоваться им как такси в течение дня, пишет Newsru со ссылкой на ТАСС.

Сколько именно человек пожелали участвовать в программе, в Waymo не уточняют. Представители компании заявляют, что в перспективе планируют отобрать для этого в Финиксе сотни людей. В настоящее время добровольцев возят только в пределах нескольких районов города. Специалисты Waymo учитывают их замечания, чтобы усовершенствовать свои автомобили. При этом в беспилотных машинах все равно находится водитель на случай непредвиденных ситуаций.

В автопарк Waymo в настоящее время входят 100 пассажирских минифургонов Fiat Chrysler. Сколько из них тестируют в Финиксе, пока не уточняется. Машины оборудованы датчиками, позволяющими следить за дорогой и окружающей обстановкой, а также компьютером, выполняющим функции водителя. Ранее в Waymo озвучили планы заказать еще 500 машин с системой автопилота.

Стоит отметить, что Waymo начала испытания в Аризоне после того, как в конце марте о приостановке тестирования в этом штате своих беспилотных такси после аварии объявил Uber, с которым Waymo сейчас судится, обвиняя в краже технологий.

Как известно, уже целый ряд технологических компаний пытаются создать надежные и безопасные беспилотные автомобили, которые можно было бы использовать в США в массовом порядке. В их числе Volkswagen, Tesla, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, BMW, Honda и другие. Аналогичные испытания также уже идут в Сингапуре, Великобритании, Японии и некоторых других странах.