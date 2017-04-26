Прокуратура пока не прекращает расследование убийства Дмитрия Ганина

Хотя в ночь на четверг исполняется десять лет со дня гибели убитого во время событий бронзовой ночи Дмитрия Ганина и это значит, что истекает срок давности преступления, Пыхьяская окружная прокуратура пока не планирует прекращать возбужденное уголовное следствие.
«Сейчас дело проходит дополнительную проверку, целью которой является установить, присутствуют ли в деле обстоятельства, которые могли бы препятствовать истечению срока давности», - сказал BNS пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.
По его словам, последние связанные с делом о смерти Ганина производственные действия были выполнены в сентябре прошлого года, но следователи до сих пор не выявили подозреваемых.
Российский гражданин Ганин (20) с другом Олегом подверглись нападению в ночь на 27 апреля 2007 года на улице Татари. Ранее в центре Таллинна вспыхнули массовые беспорядки, поскольку русскоязычных таллиннцев возмутило решение Министерства обороны перенести памятник советским воинам - Бронзового солдата - с Тынисмяги на военное кладбище.
Ганин скончался на месте от ножевого ранения.