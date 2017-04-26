Пользователь форума байкеров: неспособность отказаться от скоростной езды стоила моему другу жизни
26 апреля 2017 г., 11:52
О том, как превышение скорости может стоить жизни, в свете нашумевшей истории рассказал пользователь форума байкеров Biker.ee, который пишет под псевдонимом PSAIKO, пишет Postimees.ee.
«У меня когда-то был хороший друг, и у нас был общий интерес – мотоциклы, - отметил он. – Но у моего друга была одна слабость, он просто не мог сказать «нет» в ситуациях, когда нужно было сказать «нет».
«Одним прекрасным июньским днем он вместе с мотоциклистом, которого считал своим другом, поехал кататься. Скажем так, гонять», - отметил он.
«Теперь я встречаюсь со своим другом на кладбище, когда хожу к нему в гости в день рождения, на Рождество или на годовщину смерти и ставлю свечку», - написал пользователь.