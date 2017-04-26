Пользователь форума байкеров: неспособность отказаться от скоростной езды стоила моему другу жизни

«У меня когда-то был хороший друг, и у нас был общий интерес – мотоциклы, - отметил он. – Но у моего друга была одна слабость, он просто не мог сказать «нет» в ситуациях, когда нужно было сказать «нет».

«Одним прекрасным июньским днем он вместе с мотоциклистом, которого считал своим другом, поехал кататься. Скажем так, гонять», - отметил он.

«Теперь я встречаюсь со своим другом на кладбище, когда хожу к нему в гости в день рождения, на Рождество или на годовщину смерти и ставлю свечку», - написал пользователь.