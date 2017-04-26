Катерный патруль Таллиннского кордона спас в море пожилую женщину

В 14.25 в понедельник катерный патруль заметил в воде у входа в Пиритаский порт объект, который при ближайшем рассмотрении оказался человеком. Когда катер приблизился, человек погрузился под воду, но команда катера багром вытащила его из воды. Оказалось, что это 81-летняя женщина.

Пограничники укутали пострадавшую, температура тела которой составляла в тот момент 29 градусов, в одеяла и оказала ей первую помощь. Прибывшая скорая доставила женщину в больницу, где позже она пришла в сознание.

Глава Таллиннского кордона Тоомас Кааръярв похвалил внимательных полицейских, чутье и навыки которых помогли спасти человеку жизнь: «Команда из четырех человек совместными усилиями быстро вытащила из воды беспомощную женщину и спасла ей жизнь. Я надеюсь, что ей окажут достаточные поддержку и помощь и после больничного лечения».

На данный момент нет оснований полагать, что женщина упала в воду в результате несчастного случая или чьего-то злого умысла.