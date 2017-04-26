Читатель Rus.Postimees: в истории с мотогонщиком никто не учел одного важного момента

СМИ и социальные сети до сих пор бурлят обсуждениями подробностей задержания мотогонщика, превысившего скорость. Так почему до сих пор не успокаиваются страсти?

Может быть, оттого, что все же есть в этом неприятном для нашего общества случае что-то, что заставляет задуматься и чего-то все-таки не понять.

Люди, одобряющие действия полиции, гипотетически говорят (и они правы) о вероятности того, что если бы на пешеходной дорожке оказались пешеходы, мотоциклист, скорее всего, сбил бы людей. Невинных людей, кстати. Логично и не было бы тогда оправданий гонщику.

В принципе, нарушать правила, разработанные для нашей безопасности, нелогично, ибо как мы помним, все они, как говорят, «написаны кровью».

Есть в этой истории один маленький пунктик, на котором хотелось бы остановиться и именно этот пункт, как говорят, слабое звено всей истории.

Это девушка-пассажир. По правилам дорожного движения, она не несет ответственности за действия водителя. У девушки, нет того удобства, которое есть у пассажиров автомобиля, которое заключается в том, что в автомобиле мы можем попросить водителя остановиться и объяснить ему почему это надо сделать. На мотоцикле во время движения есть одна единственная возможность, пассажир может постучать ладошкой по телу водителя мотоцикла, чем дать ему какой-то знак. Расшифровать его должен водитель. Иными словами, девушка теоретически могла стукнуть водителя, дав ему знак остановиться, но не сделала этого, а может и сделала? Водитель проигнорировал и решил идти до конца и попробовать оторваться?

Подумал ли об этом экипаж преследователей, когда принял решение свалить их обоих, а возможно и троих? Почему троих? Девушка вполне может быть беременной. Меняется ли отношение обывателя к этой истории, если предположить, что девушка вынашивает ребенка?

В любом случае, получается вот что, мы готовы убить одних ради других.

У меня есть знакомый. Он имеет мотоцикл. Живет этот человек в Эстонии. В один из солнечных дней, он выехал покататься на своем мотоцикле. Молодость, разыгравшаяся кровь, адреналин, и вот он уже едет с превышением установленной скорости по улицам Таллинна.

Его безуспешно пытается остановить полицейский. Молодой человек «геройски» уехал, не подчинившись просьбе полицейского остановиться. За ним никто не погнался. Чем же примечательна эта история? Продолжением. Наш полицейский оказался парнем не промах, он пробил все данные водителя, осуществил ряд действий и в итоге позвонил мотоциклисту на мобильный телефон и говорит ему примерно так: «Приезжай ко мне, друг».

Вы думаете наш «герой» приехал? Приехал. В результате этой истории он получил хороший штраф. Никого не убил. Остался живой. Не подвергал в гонке ухода от преследования опасности других.

Два случая, два разных подхода к безопасности. Ошибаются все, ведь все мы люди.

Надеюсь, что все сделают выводы и подобные инциденты не найдут продолжения на наших дорогах и не станут практикой.

Тем более, что варианты и примеры безопасного решения подобных инцидентов имеются.