Мировой рейтинг свободы прессы: Эстония заняла высокое место, Россия вновь оказалась на дне

Лидерами рейтинга оказались страны Северной Европы - Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. За ними следуют Нидерланды, центральноамериканское государство Коста-Рика, Швейцария, Ямайка, Бельгия и Исландия, сообщает Newsru.com.

Последнее место в рейтинге заняла Северная Корея, где уровень цензуры очень высок и в отношении СМИ действует тотальный государственный контроль. Для сравнения, Южную Корею составители рейтинга поставили на 63-е место.

В первую треть списка входят Германия (16-е место), Франция (39-е место), Великобритания (40-е место), США (43-е место). Во вторую половину рейтинга вместе с РФ попали Украина (102-е место), Белоруссия (153-е место), Казахстан (157-е место).

Эстония заняла высокое место

Эстония заняла 12-е место среди 180 стран в индексе свободы прессы и тем самым вошла в число стран с самым высоким уровнем свободы прессы, согласно обнародованному в среду ежегодному индексу, составленному организацией «Репортеры без границ» (RSF).

«Эстония уже много лет входит в число десяти стран с высшим уровнем свободы прессы. Недостаток Эстонии — возможность с легкостью выдвигать обвинения в клевете, не защищены от этого и журналисты, - отмечает в своем обзоре RSF. - Принятые в 2010 году поправки позволяют судам приговаривать журналистов к тюремному сроку, если те откажутся указать источники своих материалов, посвященных серьезным преступлениям».

Россия находится в конце

Россия уже второй год занимает 148-ю строчку в рейтинге свободы прессы, отмечает РБК. В 2016-м году ее положение улучшилось на четыре позиции - РФ поднялась на 148-е место со 152-го в 2015-м. При этом в 2014 году Россия тоже была на 148-й строчке.

Согласно рейтингу "Репортеров без границ", РФ превосходят по степени свободы прессы многие африканские государства (Белиз, Буркина-Фасо, Коморы, Ботсвана, Мавритания, Маврикий, Мадагаскар, Сенегал, Нигер, Лесото, Малави, Гвинея-Бисау, Бенин, Кот-д'Ивуар, Танзания, Сьерра-Леоне, Того, Мозамбик, Либерия, Кения, Гвинея, Габон, Уганда, ЦАР Замбия, Республика Конго, Мали, Чад, Нигерия, Ангола, Зимбабве, Камерун, Марокко, Алжир, Гамбия, Южный Судан). Среди стран Африки уступают России в этом рейтинге Эфиопия, Свазиленд, Демократическая республика Конго, Руанда, Бурунди, Египет, Ливия, Сомали, Экваториальная Гвинея, Джибути, Судан и Эритрея.