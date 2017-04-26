На Рахумяэ ночью работал судебный конвейер

Работавший десять лет назад адвокатом Уйдо Труйя позвонили вечером 26 апреля из прокуратуры: нужно срочно прийти на Рахумяэ, где проводятся быстрые допросы. «Меня, и не только меня, позвали потому, что знали, что я свободно владеют русским языком».

Труйя вышел из арестного дома около трех часов ночи. И только тогда он увидел своими глазами разрушения, о которых рассказывали его подзащитные.

На часы не смотрел никто

На следующее утром Труйя продолжил работу. За два дня он принял участие в двух десятках допросов. В числе других «клиентом» Труйя был и обвинявшийся в организации беспорядков Марк Сирык, который быстро сменил назначенного государством адвоката на договорного.

«Я был на Рахумяэ одним из первых, с позднего вечера, точнее – с ночи, когда дебоширов все привозили и привозили. Прибавлялось и прокуроров. Один раз видел и председателя Харьюского уездного суда Сяргава, которая организовывала работу судей», - вспоминает Труйя.

В ту ночь Сяргава занималась 30 судьями, плюс судебные секретари, консультанты и переводчики. Половина работала в арестном доме, половина – в здании суда на Лийвалайа. «Работа шла как на конвейере. Семь судей работали, остальные семь переводили дух», - описывает происходившее на Рахумяэ Сяргава.

В одном помещении прокурор решил ходатайствовать об аресте дебошира. В другом, судья думал, удовлетворять ли его ходатайство. Как только судья принимал решение, в освободившееся помещение тут же входил другой судья.

По-другому было нельзя – решение принимает только суд. «Человека можно держать под стражей 48 часов, после этого должно быть принято какое-то решение», - объясняет Сяргава. Кого взять под стражу, кому назначить арест, кого штрафовать.

«Ни один из моих коллег не спросил: сейчас полночь или уже раннее утро. Работа шла 24 часа подряд, поскольку бунт был настолько большим», - говорит бывшая судья.

«Когда дебоширами был заполнен весь Рахумяэ, появилась Команда К – в черных масках, с дубинками и обвешанные, точно рождественские елки, они топали тяжелыми сапогами. Негодяи стали вести себя потише», - вспоминает Труйя. Они поняли, что время их бравады закончилось.

«В целом все было благообразно, никто сопротивления не оказывал, не было слышно ни оскорблений, ни проклятий», - добавил защитник.

Многие дебоширы сразу пошли на договоренности. «Их было много, тех, кто признался: да, бил, крушил, разбивал окна. Когда я как судья спросила, чего вы хотели добиться – пожимали плечами», - говорит Сяргава.

«Все мои подзащитные с радостью были согласны на договоренность», - говорит и Труйя. Выражали ли они таким образом раскаяние? «Раскаяние, как любовь, вопрос чувств, и они могут быть настоящими, а могут быть просто словами. Я лично считаю, что договорное производство по умышленному преступлению, результатом которого, по сути, является освобождение от наказания, никак не влияет не людей».