Инара Луйгас о бронзовых ночах: мне было жалко всех сразу

Заголовок как обобщение несправедлив.

Не умаляя удивления и испуга, который тогда охватил меня и всю Эстонию, скажем честно: на улицу вышла пара тысяч людей, сотни же тысяч – остались дома. Можно сказать, что они – вне зависимости от их мотива – остались на стороне Эстонии и закона. И они тоже вздохнули спокойно, когда все эти волнения прекратились, и на улицах Таллинна возобновился порядок.

Я помню, как в эти бронзовые ночи меня охватило щемящее чувство жалости ко всем сразу: к эстонцам и русским, к себе и полицейским, ко всем нам.

Я не призываю забыть или замолчать бронзовые ночи. Я призываю нас всех без злобы и гнева возвыситься над ними и идти вместе дальше. У живущих в Эстонии людей разное представление о прошлом, и мы еще долго будем по-разному смотреть, например, на события 1944 года. Но мы уже привыкли, что годовщина конца европейских сражений Второй мировой войны - для нас день памяти всех павших. Пропавшие сыны Эстонии, как говорил один из основоположников академической базы журналистики Юхан Пеэгель, который сам сражался в Эстонском стрелковом корпусе.

Бронзовый солдат же стоит на правильном месте – на Военном кладбище – рядом с могилами павших во многих войнах солдат. Как еще одна жертва среди многих.

Если смотреть дальше, то я уверена, мы – разные общины с разным восприятием прошлого – сумеем договориться об общем будущем. На самом деле, мы же все, живущие в Эстонии - «свои», «наши», meie omad.

Это значит, что мы все считаем Эстонию своим государством. Это значит, что должно быть меньше недопонимания и больше понимания. Больше умения слушать и говорить. Меньше злобы, больше открытости. Мы должны считаться друг с другом.

Нам в Сетомаа бабушка всегда говорила: если не можешь по-хорошему, то вообще никак не сможешь. Злость – плохой помощник. Мудрая была бабушка.