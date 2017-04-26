Стоимость сделок с недвижимостью увеличилась в три раза

Всего в первом квартале было заключено 11 976 сделок купли-продажи, что на 15,1% больше, чем в первом квартале прошлого года, и на 16,4% больше, чем в тот же период два года назад. Однако по сравнению с последним кварталом прошлого года их было меньше на 0,9%.

По словам генерального директора Земельного департамента Тамбета Тийтса, это произошло за счет роста сделок с новой квартирной собственностью: «И на число сделок, и на их стоимость повлияло увеличение продаж квартир в новых домах».

Сделок с квартирной собственностью в первом квартале было заключено 6 906. По сравнению с тем же периодом прошлого года имеется рост на 19%, а по сравнению с последним кварталом 2016 года – на 0,3%. По сравнению с первым кварталом 2015 года рост составил почти 23%.

Общая стоимость сделок купли-продажи жилых помещений увеличилась на 38,6% по сравнению с первым кварталом 2016 года, на 40% по сравнению с первым кварталом 2015 года и на 1,9% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.