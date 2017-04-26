В Таллиннской Центральной библиотеке состоится презентация романа Елены Григорьевой «Королева Лохотрона»

Склонный к экспериментам автор предлагает дать мероприятию более развернутое название: «Введение в роман. Представление нового жизнетекста Е.Григорьевой "Королева Лохотрона"».

Это сразу вызывает ряд вопросов. Почему презентация объемного текста называется «введением в роман»? Какой смысл Елена Григорьева вкладывает в выражение «жизнетекст»? И, конечно, о чем повествует роман «Королева Лохотрона»?

Будто этих вопросов мало, Елена Григорьева выступает со следующим предложением: «Я готова выслать пилотную рукопись романа на почту каждому желающему». Чтобы получить электронную копию романа, следет отправить соответствующую просьбу в фейсбук-профиль автора.

Семиотик и литератор Елена Григорьева (Елена Мельникова-Григорьева, egmg) окончила Тартуский университет, защитив под руководством профессора З.Г.Минц диплом «"Петербур"» Андрея Белого» и "Мелкий бес" Ф.Сологуба» (1983). Долго время работала преподавателем и научником сотрудником в Тартуском университете. В 2000 году получила степень доктора философии в области семиотики, диссертация «Эмблема. Структура и прагматика». Елена Григорьева изучает и преподает в первую очередь визуальную семиотику и семиотику бытового поведения.

Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий «Читательский четверг», проходит ежемесячно. Следующее мероприятие состоится 18 мая, в этот день Софья Блюхер представит музыкально-поэтическую программу по творчеству Игоря Северянина.

Вход свободный.