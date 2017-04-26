Вопрос читателя: почему мне выдали водительские права только на пять лет

«Недавно я через Интернет подал заявку на обмен водительских прав. Новые права получил по почте, начал их изучать и выяснилось, что категорию «B» мне продлили на десять лет, а «C», «D», «E» - только на пять лет», - объяснил Сергей.

По его словам, он позвонил в бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог, но отвечать на вопрос ему не стали: «Я спросил, неужели профессиональные права мне придется менять каждые пять лет, на что они ответили, что придется. Не понимаю, почему?»

На всякий случай мы уточнили, нет ли у Сергея каких-либо проблем со здоровьем, не получал ли он наказаний за нарушения ПДД? Сергей поклялся, что ничего подобного нет и не было. По личному коду мы поняли, что водитель находится в самом расцвете лет, а потому получить каких-то дополнительных ограничений, связанных с этим, он не мог.

Теперь настала наша очередь обратиться в Департамент шоссейных дорог, чтобы выяснить: случившееся с Сергеем – это личная проблема водителя, или такое ограничение по времени действия прав касается всех водителей.

На запрос Rus.Postimees ответила главный специалист экзаменационного отдела департамента Кайри Кимбер:

«В 97 статье Закона о дорожном движении указан срок действия водительских прав:

Водительские права для управления моторными средствами категорий «АМ», «А», «В» «Т» и подкатегорий «А1», «А2» «В1», а также автопоездов категории «В2» выдаются со сроком действия в десять лет. Водительские права для управления моторными средствами категорий «С», «D» и подкатегорий «С1» «D1», а также категорий «СЕ», «DЕ» и автопоездов категорий «C1E» и «D1Е» выдаются со сроком действия на пять лет».

В Законе о дорожном движении указано, что такие сроки действуют в Эстонии с 19 января 2013 года, именно поэтому менявший права в 2017 году Сергей впервые столкнулся с таким ограничением. Но касается оно всех, кто имеет так называемые профессиональные права.