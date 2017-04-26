Спустя 10 лет: российские эксперты дали оценку событиям вокруг Бронзового солдата

Дмитрий Ланко - кандидат политологических наук, доцент кафедры европейских исследований СПБГУ:

- Русские в Таллинне не выставляют свою идентичность напоказ. Увидев незнакомого человека на улице, подчас трудно понять, русский это или эстонец. Пока он молчит, конечно. Однако если познакомиться с этим человеком и если он пригласит тебя в свою машину или в свой дом, то там можно часто увидеть символы, так или иначе ассоциирующиеся с Россией. Российский триколор, георгиевская ленточка, православная икона или даже просто зенитовский шарф.

Эти символы не видны, скрыты. Но они важны для этих людей. Так было до бронзовой ночи, я не знаю точно, когда это началось, но оно уже было так во второй половине 1990-х годов, когда я жил в Тарту. Так есть и сейчас, ничего не поменялось. И таким же символом для этих людей был памятник на Тынисмяги. И когда памятник решили перенести, неудивительно, что эти люди пришли на Тынисмяги, чтобы выразить свое несогласие. А когда полиция попыталась силой заставить их разойтись, случилась беда.

Кое-кто в Эстонии говорил, что якобы беспорядки были кем-то организованы. Три человека были арестованы по подозрению в организации беспорядков, двое из них провели в тюрьме более полугода. Но подозрения не подтвердились, и таллиннский суд признал их невиновными. Так что это были спонтанные беспорядки. Люди время от времени устраивают беспорядки, когда они недовольны действиями правительства. Прошлой зимой люди вышли на улицы в Сеуле - столице Южной Кореи. Там тоже погибли люди. Прежний южнокорейский президент тоже говорила, что, мол, беспорядки кто-то организовал. Но я не верю. Я думаю, что причиной того, что произошло в Корее, была коррупция.

Говорят, в Эстонии тоже есть проблема с коррупцией. Может, в этом причина? Может, когда этнические эстонцы видят коррупцию, они винят саму коррупцию, а когда русские в Таллинне видят коррупцию, они винят эстонцев, ведь большинство чиновников - эстонцы? Может, в этом все дело, а памятник - это просто символ?

Алексей Мухин - политолог, писатель, генеральный директор Центра политической информации:

- В России уже подзабыли этот инцидент. В принципе перенос памятников из республик бывшего СССР на сегодня является делом обычным и производится усилиями или Министерства культуры, или Министерством обороны. То, что произошли беспорядки из-за переноса российского воинского монумента, российскую аудиторию не удивило, так как подобного рода акции происходят на информационном фоне маршей легионеров и прочего. Возмущение и беспорядки по этому поводу понятны, но едва ли они были инспирированы извне: подобного рода мероприятия не получают официального одобрения, ни тогда, ни сейчас.

Кирилл Рогов - российский политолог, колумнист изданий «Ведомости» и «Новая газета»:

- В общем и целом можно сказать, что «рука Москвы» в этих событиях, видимо, присутствовала, и события эти развивались в русле полуигровых, медийных мобилизаций российского телезрителя, которые практиковались Кремлем на протяжении 2000-х как внутриполитический механизм «подогревания» лояльности к режиму. К таковым относятся многие инциденты - вокруг острова Тела, латвийских шпрот, газовые конфликты с Украиной. По всей видимости, режиссировали и придумывались они в президентской администрации под кураторство Суркова. Нет сомнения, что механизмы и медийные эффекты этих мобилизаций в значительной степени сформировали базу главной мобилизационной авантюры 2010-х - аннексии Крыма и развязывания гибридной войны в восточных областях Украины.