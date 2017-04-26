Фото: малометражка с изюминкой, свиньей и Босхом

Хорошие дизайнеры подходят к оформлению маленьких пространств с выдумкой и вдохновением, пишет Pufikhomes.com. Квартира площадью 30 квадратных метров, о которой сейчас идет речь, находится в старом центре польского города Люблина с непревзойденной историей и атмосферой, а сам дом был построен несколько столетий назад.

Фото: pufikhomes.com

Заказчики хотели получить современное и практичное жилье, что не помешало авторам дизайна замечательным образом обыграть тему истории и сохранить лепнину на потолке и использовать мотивы картин Босха.

Фото: pufikhomes.com

Также заслуживает восхищения спальня на антресоли, стены которой выкрашены в зеленый цвет.

Все фотографии квартиры, в том числе и зеленой спальни, смотрим ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.