Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: малометражка с изюминкой, свиньей и Босхом

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: pufikhomes.com

У многих людей хороший вкус, но, согласитесь, так грамотно и прекрасно организовать пространство этой маленькой квартиры мог только профессионал!

Хорошие дизайнеры подходят к оформлению маленьких пространств с выдумкой и вдохновением, пишет Pufikhomes.com. Квартира площадью 30 квадратных метров, о которой сейчас идет речь, находится в старом центре польского города Люблина с непревзойденной историей и атмосферой, а сам дом был построен несколько столетий назад.

Фото: pufikhomes.com

Заказчики хотели получить современное и практичное жилье, что не помешало авторам дизайна замечательным образом обыграть тему истории и сохранить лепнину на потолке и использовать мотивы картин Босха.

Фото: pufikhomes.com

Также заслуживает восхищения спальня на антресоли, стены которой выкрашены в зеленый цвет.

Все фотографии квартиры, в том числе и зеленой спальни, смотрим ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Наверх