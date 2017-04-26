Франция заявила о доказательствах причастности Асада к химической атаке в Идлибе

"Пробы, полученные французскими разведслужбами, однозначно показали, что в ходе химической атаки был применен газ зарин, - заявил Эйро. - Есть сведения, указывающие на то, что данное отравляющее вещество было произведено в сирийской лаборатории. Это показало сравнение проб, взятых после предыдущих химатак".

"Нет никаких сомнений, что ответственность за это несет режим Башара Асада", - заявил глава МИД Франции.

Также Эйро заявил, что власти Франции располагают подтвержденными данными о том, что ВВС Сирии нанесли шесть ударов в провинции Идлиб в районе города Хан-Шейхун 4 апреля - в тот же день, когда там произошла химическая атака.