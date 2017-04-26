Ранее не опубликованные кадры: бронзовая ночь в объективе любительской камеры

Запись, полная версия которой длится 1 час и 15 минут, 27 апреля 2007 года сделал житель Таллинна, который отправился наблюдать за происходящим на Тынисмяги.

«В то утро я взял на работу камеру и штатив. Примерно во время обеда сказал работодателю, что ухожу. Не спрашивай, откуда я знаю, но будет мятеж. Я просто это знаю», - рассказал автор (его имя известно Postimees).