Ранее не опубликованные кадры: бронзовая ночь в объективе любительской камеры
26 апреля 2017 г., 14:05
Портал Postimees публикует видео, которое было скрыто от общественности в течение десяти лет. На нем видно, как шаг за шагом события на Тынисмяги принимали все более опасный оборот.
Запись, полная версия которой длится 1 час и 15 минут, 27 апреля 2007 года сделал житель Таллинна, который отправился наблюдать за происходящим на Тынисмяги.
«В то утро я взял на работу камеру и штатив. Примерно во время обеда сказал работодателю, что ухожу. Не спрашивай, откуда я знаю, но будет мятеж. Я просто это знаю», - рассказал автор (его имя известно Postimees).