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Ранее не опубликованные кадры: бронзовая ночь в объективе любительской камеры

Rus.Postimees.ee
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Портал Postimees публикует видео, которое было скрыто от общественности в течение десяти лет. На нем видно, как шаг за шагом события на Тынисмяги принимали все более опасный оборот.

Запись, полная версия которой длится 1 час и 15 минут, 27 апреля 2007 года сделал житель Таллинна, который отправился наблюдать за происходящим на Тынисмяги.

«В то утро я взял на работу камеру и штатив. Примерно во время обеда сказал работодателю, что ухожу. Не спрашивай, откуда я знаю, но будет мятеж. Я просто это знаю», - рассказал автор (его имя известно Postimees).

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