В Швеции мигранты, транслировавшие изнасилование в Facebook, получили до двух лет тюрьмы

Двое преступников оказались выходцами из Афганистана. Одного из них, которому исполнилось всего 18 лет, суд приговорил к году лишения свободы, его 21-летний соотечественник получил два года и четыре месяца тюрьмы, пишет Newsru со ссылкой на Norra Skane.

Третьим фигурантом стал 24-летний гражданин Швеции. Именно он и снимал изнасилование на видеокамеру. Ему назначили шестимесячный срок лишения свободы за распространение компрометирующей информации о человеке и за недонесение о совершенном преступлении (изнасиловании).

Суд также обязал трех обвиняемых выплатить потерпевшей компенсацию в размере 330 тысяч крон (более 34 тысяч евро).

Напомним, в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась не потерпевшая, а 21-летняя интернет-пользовательница Жозефина Лундгрен. Она увидела в одной из групп соцсети Facebook шокирующую видеотрансляцию.

По словам девушки, на опубликованных утром 22 января кадрах один из злоумышленников раздел жертву, а потом лег на нее сверху. А в конце записи мужчина со смехом сказал потерпевшей: "Тебя поимели. Трое на одного. Ха-ха-ха".

Затем предполагаемые насильники начали вторую трансляцию, в которой потерпевшую заставили говорить, будто изнасилования не было. Передача видео прекратилась лишь после того, как в жилище ворвались полицейские.

В ходе судебного разбирательства подчеркивалось, что потерпевшая в момент совершения с ней полового акта находилась в беспомощном состоянии из-за наркотического и алкогольного опьянения, сообщает The Local. Фактически это стало доказательством изнасилования.

"Даже если она, согласно заверениям обвиняемых, выражала согласие вступить в сексуальные отношения, следует признать, что человек в таком состоянии не может сделать осознанный выбор", - сказал председатель окружного суда Нильс Полбрант.

В суде также отметили, что потерпевшей, которой было около 30 лет, был причинен большой моральный вред, поскольку видеозапись изнасилования видели не только в Швеции, но и за ее пределами. Циничные комментарии насильников были переведены на десятки языков. После надругательства потерпевшей пришлось сменить место жительства. У нее также появились психологические проблемы, пишет Östgöta Correspondenten.

Директор Института права и интернет-технологий Энгла Эклунд довольна решением суда. "Мы видим, что все чаще суды используют статью о диффамации при рассмотрении уголовных дел о распространении информации интимного характера", - сказала Эклунд.

По словам адвоката Стефана Валлина, защищавшего старшего из афганцев, приговор несправедлив и будет оспорен. Также апелляцию может подать и прокуратура, которая настаивала на более тяжелом наказании.