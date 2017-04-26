Фокус с огнем закончился страшной трагедией

Мужчина нечаянно причинил женщине страшные ожоги, когда пытался осуществить трюк с выдуванием пламени, сообщает портал Newsru.com.

По версии следователей, ночью 15 апреля 2017 года супруги по месту своего жительства распивали алкоголь. Мужчина решил показать жене фокус с выдуванием огня.

"Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. В результате огонь попал на сидящую рядом супругу", - говорится в пресс-релизе.

Женщина получила ожоги почти 90% кожного покрова. Через три дня пострадавшая скончалась в районной больнице.