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Фокус с огнем закончился страшной трагедией

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Следственные органы Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Вязьмы, обвиняющегося в убийстве своей супруги.

Мужчина нечаянно причинил женщине страшные ожоги, когда пытался осуществить трюк с выдуванием пламени, сообщает портал Newsru.com.

По версии следователей, ночью 15 апреля 2017 года супруги по месту своего жительства распивали алкоголь. Мужчина решил показать жене фокус с выдуванием огня.

"Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. В результате огонь попал на сидящую рядом супругу", - говорится в пресс-релизе.

Женщина получила ожоги почти 90% кожного покрова. Через три дня пострадавшая скончалась в районной больнице.

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