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Стали известны лучшие эстонские продукты 2017

Rus.Postimees.ee
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Молочные продукты. | ФОТО: Tiina Kõrtsini

На состоявшейся сегодня 11-й ежегодной конференции пищевой промышленности Эстонии президент Керсти Кальюлайд объявила победителя конкурса «Лучший продукт питания Эстонии 2017», которым стал сыр Old Saare фирмы Saaremaa Piimatööstus.

Руководитель Союза пищевых предприятий и организатор конкурса на лучший эстонский продукт питания Сирье Потисепп говорит, что сыр Old Saare, вызревавший более восьми месяцев, достоин составить конкуренцию популярным иностранным сырам с плесенью и сырам итальянского типа: «Данный сыр представляет собой великолепное дополнение к фруктовой тарелке и будет идеален в качестве закуски к вину. Члены оценочной комиссии по достоинству оценили на редкость выдержанный букет вкусов сыра и удобную новую упаковку, в результате чего продукт удостоился похвальных отзывов как в категории молочных продуктов, так и продуктов, претендующих на звание золотого знака».

По словам Потисепп, она очень рада, что многие жители Эстонии принимают близко к сердцу развитие культуры питания в Эстонии и успехи нашей пищевой промышленности: «Причина, по которой победителя конкурса "Лучший продукт питания Эстонии" огласила президент, без всяких сомнений заключается в большом признании не только удостоившегося титула предприятия Saaremaa Piimatööstus, но и пищевого сектора Эстонии в целом».

Она также добавила, что проводящийся уже в 23-й раз конкурс на лучший продукт питания Эстонии стал для ценителей эстонских пищевых продуктов своего рода кульминационным событием года, когда многие открывают для себя понравившиеся продукты.

«Фантазия наших производителей поистине безгранична, и очень приятно видеть, что наши люди готовы экспериментировать с новыми вкусами и возможностями, которые предлагаются нашими производителями. За каждым выпускаемым на рынок новым продуктом таятся сотни часов напряженной работы, и конкурс на лучший продукт питания Эстонии – это отличная возможность выразить признание нашим замечательным производителям», – прокомментировала Потисепп.

Победители «Лучший продукт питания Эстонии 2017»:

Золотые знаки:

  • Лучший продукт питания – сыр Old Saare, Saaremaa Piimatööstus AS
  • Лучший полезный для здоровья продукт – скир Farmi, Farmi Piimatööstus AS
  • Лучший безалкогольный напиток – овощной сок Põltsamaa, Põltsamaa Felix AS
  • Лучший алкогольный напиток - ликер Vana Tallinn Yoghurt Cream, Liviko AS

Серебряные знаки:

  • Лучший рыбный продукт – килька Briis, обжаренная в соусе Кимчи, DGM Shipping AS
  • Лучший овощной продукт – смузи Muhedik из клубники, черники, черной смородины и бананов, Balsnack International Holding AS
  • Лучшее детское питание – экологический клубничный смузи PÕNN, Salvest AS
  • Лучший соус – Alma Vene DIP! c чесноком, репчатым и зелёным луком, Valio Eesti AS
  • Лучшее кондитерское изделие – темный шоколад Tuljak с начинкой, Kalev AS
  • Лучший мясной продукт – предварительно запеченные утиные ножки с квашеной капустой, Rannarootsi Lihatööstus AS
  • Лучший десерт – крем-брюле, Mattias Cafe OÜ
  • Лучшее хлебопекарное изделие – цельнозерновой хлеб для тостов Pagariröst, Eesti Pagar AS
  • Лучший молочный продукт – сыр Old Saare, Saaremaa Piimatööstus AS
  • Лучшее готовое блюдо – запеканка из копченого мяса от Joel Ostrat, Mattias Cafe OÜ

Лучшие продукты от малых предприятий:

  • Лучший продукт от малого предприятия Южной Эстонии – березовый сироп, Kasekunst OÜ
  • Лучший продукт от малого предприятия Вирумаа – алкогольный напиток Handsa, Moe OÜ
  • Лучший продукт от малого предприятия Западной Эстонии – филе форели Farmare с сааремааским соленым маслом, рыбоводческое объединение Ecofarm
  • Лучший продукт от малого предприятия Северной Эстонии – очищенный черный чеснок, Must Küüslauk OÜ
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