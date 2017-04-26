Стали известны лучшие эстонские продукты 2017

Руководитель Союза пищевых предприятий и организатор конкурса на лучший эстонский продукт питания Сирье Потисепп говорит, что сыр Old Saare, вызревавший более восьми месяцев, достоин составить конкуренцию популярным иностранным сырам с плесенью и сырам итальянского типа: «Данный сыр представляет собой великолепное дополнение к фруктовой тарелке и будет идеален в качестве закуски к вину. Члены оценочной комиссии по достоинству оценили на редкость выдержанный букет вкусов сыра и удобную новую упаковку, в результате чего продукт удостоился похвальных отзывов как в категории молочных продуктов, так и продуктов, претендующих на звание золотого знака».

По словам Потисепп, она очень рада, что многие жители Эстонии принимают близко к сердцу развитие культуры питания в Эстонии и успехи нашей пищевой промышленности: «Причина, по которой победителя конкурса "Лучший продукт питания Эстонии" огласила президент, без всяких сомнений заключается в большом признании не только удостоившегося титула предприятия Saaremaa Piimatööstus, но и пищевого сектора Эстонии в целом».

Она также добавила, что проводящийся уже в 23-й раз конкурс на лучший продукт питания Эстонии стал для ценителей эстонских пищевых продуктов своего рода кульминационным событием года, когда многие открывают для себя понравившиеся продукты.

«Фантазия наших производителей поистине безгранична, и очень приятно видеть, что наши люди готовы экспериментировать с новыми вкусами и возможностями, которые предлагаются нашими производителями. За каждым выпускаемым на рынок новым продуктом таятся сотни часов напряженной работы, и конкурс на лучший продукт питания Эстонии – это отличная возможность выразить признание нашим замечательным производителям», – прокомментировала Потисепп.

Победители «Лучший продукт питания Эстонии 2017»:

Золотые знаки:

Лучший продукт питания – сыр Old Saare, Saaremaa Piimatööstus AS

Лучший полезный для здоровья продукт – скир Farmi, Farmi Piimatööstus AS

Лучший безалкогольный напиток – овощной сок Põltsamaa, Põltsamaa Felix AS

Лучший алкогольный напиток - ликер Vana Tallinn Yoghurt Cream, Liviko AS

Серебряные знаки:

Лучший рыбный продукт – килька Briis, обжаренная в соусе Кимчи, DGM Shipping AS

Лучший овощной продукт – смузи Muhedik из клубники, черники, черной смородины и бананов, Balsnack International Holding AS

Лучшее детское питание – экологический клубничный смузи PÕNN, Salvest AS

Лучший соус – Alma Vene DIP! c чесноком, репчатым и зелёным луком, Valio Eesti AS

Лучшее кондитерское изделие – темный шоколад Tuljak с начинкой, Kalev AS

Лучший мясной продукт – предварительно запеченные утиные ножки с квашеной капустой, Rannarootsi Lihatööstus AS

Лучший десерт – крем-брюле, Mattias Cafe OÜ

Лучшее хлебопекарное изделие – цельнозерновой хлеб для тостов Pagariröst, Eesti Pagar AS

Лучший молочный продукт – сыр Old Saare, Saaremaa Piimatööstus AS

Лучшее готовое блюдо – запеканка из копченого мяса от Joel Ostrat, Mattias Cafe OÜ

Лучшие продукты от малых предприятий: