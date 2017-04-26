Прибыль эстонских банков осталась на прошлогоднем уровне

В обзоре указывается, что в последние три месяца продолжался быстрый рост объема кредитов и лизингов у эстонских предприятий и домохозяйств, который увеличился на 220 млн евро до 17,3 млрд евро, сообщает rus.err.ee.

Рост отмечается и в ипотечном кредитовании: общий объем выданных кредитов увеличился в марте на 5,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом в первом квартале росло как число выданных кредитов, так и их средний размер.

Портфель лизинговых кредитов на покупку автомобилей вырос в годовом исчислении на 14%, а объем кредитов овердрафт и кредитов по кредитным картам — на 3%.

Также отмечается рост средних процентных ставок, который в марте составил для ипотечных кредитов 2,3%.