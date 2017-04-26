Эксперты предсказали коллапс общественного транспорта в Москве

Так, согласно результатам исследования агентства "Автостат", примерно треть жителей столицы сократила число поездок на машине в целом, 12 процентов стали кооперироваться с коллегами для поездок на работу и столько же теперь пользуются общественным транспортом, сообщает Newsru.com.

Как отметил в беседе с "Ведомостями" партнер PwC Дмитрий Ковалев, если эта тенденция продолжится, то нагрузка на транспортные пересадочные узлы увеличится радикально.

В госпрограмме "Развитие транспортной системы" указывается, что к настоящему моменту фактическая загрузка всех видов транспорта общего пользования в утренние часы пик при движении в центр составляет 1,06 миллиона человек и превышает провозную способность в среднем на 22 процента.

Более того, с прошлого года Москва перешла на новую модель пассажирских перевозок, из-за которой число наземных маршрутов существенно сократилось, а ждать автобуса теперь приходится порой по 30-40 минут.