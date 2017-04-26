Академия – не главное, главное - желание защищать людей

Главным критерием отбора является наличие высшего образования. «Если кто-то желает реализовать себя в рядах Департамента полиции и погранохраны, но не учился, например, в нашей академии или колледже, то теперь сможет это сделать - при наличии другого высшего образования», – говорит руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Валтер Пярн.

Понятно, что одним только дипломом список требований не ограничивается. Представитель полиции уточнил, что будущий полицейский должен быть гражданином ЭР и владеть государственным языком на уровне C1. «При приеме на работу мы также оцениваем личностные качества кандидата: необходимо иметь хорошее здоровье, а также сдать нормативы по физической подготовке, которые под силу человеку в нормальной физической форме. И, конечно же, необходимо желание работать полицейским“, - добавил он.

Понятно, что такой свободный набор в полицию, не отразится на качестве работы полицейских, поскольку прежде чем выйти на охрану правопорядка, будущий полицейский все же пройдет специальное обучение, которое, правда, будет длиться не несколько лет, как в колледже или в академии, а всего семь недель.

Кстати, это не новинка. По словам Пярна, в Департаменте полиции и погранохраны работает немало людей, которые стали полицейскими при наличие иного высшего образовния. «Например, люди с дипломом в области инфотехнологий эффективно борются с кибер-преступностью, получившие экономическое образование коллеги раскрывают экономические преступления, специалисты по социальной работе или педагоги имеют все задатки, чтобы стать хорошим полицейским по работе с молодежью», – говорит Пярн.

В Ида-Харьюском отделении полиции, на территории которого находятся столичные части города Ласнамяэ и Пирита, а также восточная часть Харьюского уезда, успешно трудятся несколько полицейских, которые влились в ряды полиции, не имея специального образования.

Например, молодежные полицейские Елена Полкопа и Маргарита Ингель обе по образованию являются педагогами. Маргарита изучала специальную педагогику в Таллиннском университете, и ее путь в полицию начался в отделении полиции с беседы о ДТП, в которое она попала. «Общение с полицейскими оставило такое хорошее впечатление, что я сказала в шутку, что и сама хотела бы работать в полиции, – вспоминает Маргарита. - На это полицейский рассказал, какие есть для этого возможности, и я подала свое CV на должность дежурного аварийного отдела». Затем открылась возможность испытать себя в качестве специалиста по профилактике, а сейчас Маргарита работает с молодежью. «Работа в полиции очень разнообразна и дает возможность и вправду сделать нашу жизнь лучше», - рассказывает Маргарита.

Елена закончила Тартуский университет и по образованию является тренером. До прихода в полицию она 14 лет проработала учителем физкультуры, именно поэтому ей достаточно легко найти общий язык и с молодежью, и с родителями. «В самом начале без полицейского образования работа может показаться немного трудной, но это интересно, а организация предлагает много возможностей для обучения, - говорит она. - Это было достаточно кардинальное изменение в жизни, но для меня важно, что моя работа и сейчас связана с детьми».

Старший комиссар патрульной службы Михкель-Яагуп Лаатс учился в Эстонской академии авиации и по образованию является специалистом по управлению авиационными предприятиями. Участковый полицейский Кристо Тамсалу и следователь Оксана Свириденко учились в Таллиннской педагогической семинарии. Оксана по образованию социальный работник, а с полицией начала сотрудничать в 2006 году как специалист службы помощи жертвам преступлений.

«Меня очень заинтересовала работа в полиции, и в 2012 году я стала помощником полицейского, а к концу 2012 года – чиновником полиции», - рассказывает Оксана, которая сначала была участковым, а затем – полицейским по работе с молодежью. Параллельно Оксана прошла обучение в Школе полиции на базе высшего образования и сейчас работает следователем по имущественным преступлениям.

«Это только пять примеров из нашего отделения полиции, а возможностей для самореализации в нашей организации гораздо больше. Если вы чувствуете, что хотите стать полицейским, свяжитесь с нами», - говорит Валтер Пярн. О свободных рабочих местах можно узнать на сайте или прислать CV и написать, что интересуетесь работой в Департаменте по адресу ppa@politsei.ee.