Житель Ласнамяэ: у нас нет нормального доступа к автобусной остановке. Когда ситуация изменится?

«Сейчас жители четырех домов, а это около 500 человек, вынуждены ходить через поляну по тропинке. Там расстояние всего около 225 метров от улицы Алвари, а от нового дома, который построили - всего сто метров, - отметил он. - Я считаю, что район не разорится, если построит пешеходную дорожку для людей. Эта ситуация наблюдается уже много лет. Похоже, управе нет дела до жителей района. Когда же у нас появится нормальная пешеходная дорожка?».

Читатель обозначил путь от автобусной остановки до жилых домов./ скриншот Google Maps

На вопрос ответила заместитель заведующего отдела городского хозяйства Ласнамяэской управы Диана Бухман:

Поскольку указанная в письме территория долгое время не была муниципальной, у города Таллинна не было правовой возможности построить временную или постоянную пешеходную дорогу от домов по улице Алвари до остановки «Лойтсу» на улице Лийкури.

Строительство стационарной пешеходной дороги с установкой освещения предполагает наличие условий проектирования, а также проекта. Возможности проектирования, как и строительства, зависят от выделяемых средств на дорожные работы, которые принимаются Горсобранием, а также от приоритетов городского дорожного строительства.

В самом ближайшем будущем на данном участке не появится какая-либо пешеходная или велосипедно-пешеходная дорожка, поскольку данное строительство предполагает комплексное проектирование участка по адресу Лийкури, 43 площадью 94 692 м², а также обязательною установку освещения и строительство асфальтового полотна. Для выполнения этих работ необходимы денежные средства. Временный вариант - с учетом рельефности местности, укладку асфальтовой крошки - считаем нецелесообразным, так как остаются нерешенными вопросы освещения и возможности уборки дороги в зимнее время.

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