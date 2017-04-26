Сергей Метлев: наше общество не предлагает внятного пути, как быть эстонским русским

«Конфликт вокруг Бронзового солдата показал, что если противоречия на почве национальной памяти абсолютизировать, то кулаки будут вынуты из карманов даже в спокойной Эстонии. Об истории XX века нужно говорить не языком лозунгов, а через человечное восприятие – насильно мобилизованный Иван стал такой же жертвой мясорубки войны, как и принудительно мобилизованный Тармо», - сказал Метлев.

По мнению Метлева, искусственное сращивание русской культуры и сталинского режима – преступно. «Почтение памяти погибших, к сожалению, часто размывается политическим противостоянием, уроки истории игнорируются», - заявил он.

«Многих в Эстонии беспокоит георгиевская ленточка. Одна из причин того - ее частое использование не в знак памяти, а в знак протеста. К сожалению, не все знают, что этот символ принадлежит исторически к Ордену Святого Георгия, который был высшей военной наградой Российской Империи. Сталин просто адаптировал цветовую комбинацию, несмотря на то, что в 1917 году большевики расстреливали кавалеров этого ордена на месте», - сказал он.

«Наше общество не предлагает внятного пути, как быть эстонским русским. Человек не может жить в ценностном вакууме, что-то должно быть своим. На смену чрезмерно политизированным символам должна прийти идентичность эстонского русского, которая объединяет русский и эстонский культурные коды в рамках эстонской государственности, основанной на свободе и уважении человеческого достоинства. Эстонский русский относится к истории гуманно и не по-советски», - заключил Метлев.