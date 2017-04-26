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В Риге впервые пройдет акция протеста против 9 мая

Rus.Postimees.ee
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Марш легионеров в Риге. | ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

День памяти латышских легионеров 16 марта традиционно противопоставляется 9 мая. Однако в этом году впервые пройдет акция протеста против 9 мая.

Официальная позиция самоуправления – нейтральная. Это свобода слова и собраний. Единственное условие – безопасность, имеется ввиду, чтобы оппоненты на стали друг друга убеждать физическими методами, сообщает портал Rus.TVNET.

Цель пикета – напомнить обществу о ходе Второй мировой войны на территории Латвии и ущербе, причиненном латвийскому государству советской оккупацией.

Протест организует общество «Nacionalo karaviru atbalstam». Его представитель Гинта Вилцане говорит, что никаких провокаций не планируется, в пикете, который пройдет около Латвийской национальной библиотеки может принять участие около 50 человек.

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