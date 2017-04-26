Картина дня: 10-летие бронзовой ночи, годовщина Чернобыля и эпидемия кори в Европе

Бронзовые ночи

Хронология событий

2 сентября 2004 года. Премьер-министр Юхан Партс позволил снести монумент солдату в немецкой форме в Лихула, после чего националисты начали требовать сноса монумента солдата в форме Красной армии, находящегося на Тынисмяги. Читать далее....

Ансип: сегодня мы сделали бы все еще быстрее

Выбора не было: по оценке спецслужб, рано или поздно Бронзового солдата так и так пришлось бы убирать из центра столицы Эстонской Республики, признался тогдашний премьер-министр и нынешний вице-президент Европейской Комиссии Андрус Ансип. Читать далее...

Ранее не опубликованные кадры

Портал Postimees публикует видео, которое было скрыто от общественности в течение десяти лет. На нем видно, как шаг за шагом события на Тынисмяги принимали все более опасный оборот. Читать далее...

Бронзовая стратегия, или Десять лет спустя

Десять лет назад, 27 апреля 2007 года, журналист Николай Караев поехал в центр Таллинна на аллею Каарли, потому что хотел своими глазами увидеть, до каких пределов может дойти власть его страны. Читать далее...

Максим Рева: испортить жизнь человеку КаПо умеет

В те дни еще никто не знал, во что выльется полицейско-политическая операция на холме Тынисмяги. Не знали об этом и активисты движения «Ночной дозор», четверо из которых - Димитрий Кленский, Дмитрий Линтер, Максим Рева и Марк Сирык - попадут под следствие, трое из них окажутся за решеткой, все вместе будут отданы под суд и… оправданы. Читать далее...

На Рахумяэ ночью работал судебный конвейер

«Один судья отправлялся принимать решение, второй заходил в освободившееся на время помещение. Сами нарушители стояли в коридоре, лицом к стене, руки за спиной – их забирали по одному и тут же приводили новых из камер», - вспоминает события десятилетней давности бывший председатель Харьюского уездного суда Хельве Сяргава. Читать далее...

Юри Пихл: не сказал бы, что задержания были жестокими

«В терминале D ничего особенного не происходило. Там просто собрали людей, провели с ними беседы и успокоили», - заявил в студии Postimees бывший министр внутренних дел Юри Пихл. Читать далее...

Годовщина Чернобыля

Минутой молчания и колокольным звоном почтили в Киеве память жертв аварии на Чернобыльской АЭС – крупнейшей в истории человечества ядерной катастрофы. Читать далее...

Полгода с первого снега: когда в Эстонию придет долгожданное тепло?

Хотя сегодня утром в Эстонии был открыт круизный сезон и к нам прибыл первый круизный корабль, погода совершенно не соответствует этому событию. Снег и мокрый снег вот уже полгода не покидают Эстонию. Читать далее...

Вспышка кори в Европе

Эпидемический подъем заболеваемости корью наблюдается в странах европейского региона с начала 2017 года. Читать далее...

Лучшие эстонские продукты

На состоявшейся сегодня 11-й ежегодной конференции пищевой промышленности Эстонии президент Керсти Кальюлайд объявила победителя конкурса «Лучший продукт питания Эстонии 2017». Читать далее...

Читатель: в истории с мотогонщиком никто не учел одного важного момента

По мнению читателя портала Rus.Postimees Алексея Серова, в истории с мотогонщиком, который был сбит полицией за гонки по Таллинну и неподчинение остановиться, никто не учитывал интересы его пассажирки, которая могла невинно пострадать. Читать далее...