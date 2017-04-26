Херкель: Россию не остановили после Чечни, а потом были Южная Осетия, Крым и Сирия

Член эстонской делегации ПАСЕ Андрес Херкель в своем выступлении подчеркнул, что многие актуальные проблемы в области прав человека и политики безопасности косвенно связаны с событиями в Чечне. «Россия не остановилась, потому что ее не остановили. После Чечни была Южная Осетия, после Южной Осетии – Крым и Украина, а затем – Сирия», – сказал Херкель.

«Синдром безнаказанности, возникший в начале 2000-х в Чечне, распространился и по другим частям Северного Кавказа. Произошла демодернизация и исламизация общества. До сих пор распространены пытки, похищение людей и насилие над женщинами - в том числе и их убийство в случае навлечения "позора на семью"», - пояснил Херкель.

По словам Херкеля, докладчики Совета Европы не имели доступа к региону. Диалог с российской стороной полностью прервался, и доклад был составлен, исходя из данных других организаций по правам человека.

«Нужно выразить благодарность людям и организациям, которые до сих пор продолжают защищать права человека в Российской Федерации, в том числе и на Северном Кавказе», – сказал Херкель и подчеркнул, что при составлении доклада помощь оказали общество "Мемориал", нижегородское отделение Комитета по предотвращению пыток, Норвежский Хельсинкский комитет и основанный в Осло Центр документации имени Натальи Эстемировой.