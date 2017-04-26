Вне дома: авторский обед нового шеф-повара ресторана Rae

Этот маленький ресторанчик на Ратушной площади кроме вкусной еды знаменит своими зваными вечерами и вкусными мероприятиями. Пожалуй, это единственный ресторан в Старом городе, трепетно относящийся к местным жителям. Кто не согласен, пусть меня поправит.

После значительного перерыва, когда жизнь в Rae не просто затихла, а замерла, тут вновь начались привычные для завсегдатаев шумные и аппетитные посиделки. Одно такое собрание заинтересованных лиц было посвящено знакомству с новым шеф-поваром.

Фото: Натали Ээнсаар.

Его зовут Константин Еремеев. Учился, как и большинство наших поваров, в Таллиннской школе обслуживания. Работал поваром в таких ресторанах, как Sisalik и Stravinsky, су-шефом в NYNY и Von Krahli aed, шеф-поваром в Butterfly Lounge resto & drinks. Вот теперь принял на себя бразды правления рестораном с самым лучшим видом в городе - фронтальный вид на Ратушу только из этого места. Но хотелось бы, чтобы было еще и вкусно, как бывало раньше. Чем же удивил или обрадовал друзей ресторана Константин?

"Люблю готовить вкусно, но не всегда полезно!" - улыбнулся шеф. Он сам мясоед и предпочитает и есть, и готовить говядину. Любимое блюдо из нее – антрекот, хотя дома может приготовить и с аппетитом умять и макароны по-флотски.

Судя по меню из трех блюд, на дегустацию которого мы и были званы, Константин любит придумывать своим творениям необычные названия, впрочем, дополняя их расшифровками с перечислением если не всех, то основных ингредиентов.

Гребешки на побережье. Фото: Кристина Янчаускас

Так, закуской было «Побережье» - карамелизированные гребешки с лиловым бататом, мини-морковкой, маринованными огурцами, крошкой из ржаного хлеба и хрустящими... ветками. Ветками оказались красивые, но слегка пересушенные макаронинки-лингуини. А вот гребешки, на мой взгляд, хрустели недостаточно.

Утка - свободная птица. Фото: Кристина Янчаускас

«Люблю большие порции», - говорит шеф. Поэтому большую часть гарнира к утиной грудке составлял картофель, жаренный, как дома - кружочками. "Это гарнир для мужчин", - продолжает Константин. Дамской частью гарнира была капуста романеско и три разноцветные, имеющие разные вкусы мини-морковки. Соус из черной смородины дополнял картину. Блюдо называлось туманно: "Свободная жизнь в городе". Что касается прожарки, я абсолютно интуитивно заказала "медиум плюс", хотя обычно ем "медиум", и, как выяснилось, была совершенно права: и корочка была более хрустящая, чем у соседей, и мякоть ароматнее. Повезло!

Несколько небрежное ореховое наслаждение. Фото: Кристина Янчаускас

В тарелке с десертом под названием "Холодное ореховое наслаждение" оказалось сразу много всего: фисташковое парфе, дуэт из клубники и вишни, шоколадные камни и шоколадный мусс, а также много-много миндальных хлопьев, которые приходилось тщательно прожевывать. Миндаль забивал вкус нежного холодного парфе. С этим Константин согласился. А вот насчет подачи поспорил. То, что мне показалось небрежностью, эдаким набросом неофита, оказалось тщательно продуманным приемом.

Что еще ожидать от шефа, который летает по Ратушной площади вместе со своими гостями? Ну уж точно чего-то необыкновенного! Константин высоко поднял планку. Ждем продолжения.