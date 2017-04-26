Сразу бросайте трубку! Хитрые приемы телефонных мошенников

«Слышите меня?» Если кто-то звонит вам и спрашивает эту фразу, то несколько раз подумайте, прежде чем ответить «да». Дело в том, что мошенники часто используют этот прием для того, чтобы записать ваш ответ и использовать его в преступных целях. Разумнее всего в такой ситуации будет ответить, например, «слышу», сообщает портал Tarbija24.

Звонок из банка. Если вам звонят из банка и просят сказать номер вашей банковской карточки и срок ее действия, а уж тем более, если спрашивают ваш PIN-код, то вы имеете дело с мошенничеством. Даже, если вопросы не настолько прямолинейные, но от вас хотят какие-то личные данные, то всегда имеет смысл повесить трубку и выяснить, принадлежит ли этот номер банку.

Короткий звонок. Когда кто-то звонит вам всего один раз, не перезванивайте по этому номеру, если его хозяин вам не известен. Так вам могут звонить с платных линий, основная задача которых выманить ваши деньги. Если кому-то очень нужно с вами связаться, то он позвонит еще раз или отправит SMS-сообщение.

Звонок из ИТ-фирмы. Если вам звонят из Microsofti или Apple и спрашивают о проблемах с вашими устройствами, то можете смело бросать трубку. Это распространенная во всем мире схема мошенничества, целью которой является установка на ваши устройства вредоносных программ.

Обман пожилых людей. С помощью этой схемы мошенникам в Эстонии удалось выманить ни одну тысячу евро у пожилых людей. Схема работает практически всегда одинаково: пожилому человеку полицейский/участник аварии/страховой агент сообщает, что родственник или близкий пожилого человека попал в беду (сбил человека, задолжал денег, совершил преступление) и для того, чтобы решить проблему нужно заплатить определенную сумму. В этом случае разумнее всего сразу же позвонить якобы попавшему в беду родственнику и не отдавать никаких денег звонившему.

Крупный выигрыш. Если кто-то вам в трубку заявляет, что вы выиграли крупную сумму денег, то размышляйте логически – чтобы выиграть в лотерею, нужно сначала принять в ней участие. Поэтому, если вы нигде не участвовали, то вас пытаются обмануть. А уж если для получения выигрыша вам нужно заплатить какую-то сумму, то сразу бросайте трубку – это обычный развод.