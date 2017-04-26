Призыв Спасательного департамента: не трогай бомбу!

Главный сапер восточно-эстонской группы разминирования Рагнар Рейльян напоминает, что эти снаряды крайне опасны. Боеприпасы созданы для того, чтобы убивать, приносить увечья и разрушать.

«Разумеется, они в рабочем состоянии, поскольку не особенно старые. Даже если вы не уверены в том, боеприпас перед вами или что-то иное, но при этом предмет кажется вам подозрительным, непременно звоните по номеру 112», - призывает главный сапер.

Рагнар Рейльян обращает внимание на то, что первое, что необходимо сделать в случае обнаружения подозрительно похожего на снаряд предмета, ни в коем случае не прикасаться к нему и не пытаться сдвинуть с места. Нельзя продолжать его выкапывать (если он обнаружен в ходе садовых работ), поднимать с земли, начинать осматривать и прочее. Второе – предупредите окружающих людей о возможной опасности и не позволяйте приближаться к подозрительному предмету. И как можно скорее позвоните в центр тревоги по номеру 112, где вам обязательно подскажут, какими должны быть ваши дальнейшие действия, зачастую соединив с саперами.

«Если вы находитесь в лесу и обнаруживаете снаряд или похожий на него предмет, то по возможности отметьте каким-то образом место находки, чтобы потом суметь показать это место саперам», - добавляет Рейльян.

По словам главного сапера, никто не станет смеяться или наказывать вас за то, что вы перестраховались и сообщили о предмете, который оказался не снарядом.

«Вы и не должны знать, боеприпас это или нет, если вы считаете этот предмет подозрительным, обязательно звоните. Лучше перестраховаться», - предупреждает главный сапер.

Боеприпасы могут быть различного размера и выглядеть по-разному. В основном в Эстонии находят патроны, мины, ручные гранаты и снаряды. Также в Эстонии были найдены и обезврежены несколько авиационных бомб и обнаружены взрывчатые вещества.