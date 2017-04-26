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В Центральной криминальной полиции сменится руководство

BNS
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ФОТО: Mailiis Ollino/

Руководивший последние 13 лет работой оперативного бюро Центральной криминальной полиции (ЦКП) Айвар Алавере в среду принял предложение возглавить ЦКП с 8 мая.

Гендиректор департамента полиции и погранохраны (ДПП) Эльмар Вахер подтвердил, что опыт Алавере и его вклад в развитие секретных подразделений и повышение эффективности следственной работы дают основания для уверенности в том, что криминальная полиция получает ценного и способного руководителя.

Прежний руководитель ЦКП Криста Аас с 8 мая займет должность заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны.

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