В Центральной криминальной полиции сменится руководство

Гендиректор департамента полиции и погранохраны (ДПП) Эльмар Вахер подтвердил, что опыт Алавере и его вклад в развитие секретных подразделений и повышение эффективности следственной работы дают основания для уверенности в том, что криминальная полиция получает ценного и способного руководителя.

Прежний руководитель ЦКП Криста Аас с 8 мая займет должность заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны.