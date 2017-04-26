Полиция просит помощи в розыске 14-летней девочки: она проводила время с парнем и пропала

Как сообщили в полиции, 14 апреля девочка отправилась из дома в Сауэ (в Харьюмаа) в Тарту, чтобы навестить парня. Домой она должна была вернуться 23 апреля. Последний раз мама разговаривала по телефону с дочкой 24 апреля вечером, тогда они поссорились. После этого девочка выключила телефон. Не работает и телефон юноши, с которым она может проводить время.

По словам старшего комиссара Тартуского полицейского участка Харраса Тийслера, крайне важно выяснить, что жизни ребенка ничего не угрожает. «Также в таких ситуациях возникают вопросы, не голодна ли беглянка или где она спит. Кроме того, страдает учеба, так как, к сожалению, в эти дни ребенок не ходил в школу», - сказал старший комиссар.

Полиция проверяет различные места, где несовершеннолетняя и ее парень могут находиться. «Для того, чтобы доставить ребенка домой, в первую очередь нужно разрешить конфликт с родственниками. Ребенок не будет уходить из дома, если там он чувствует себя в безопасности», - объяснил Тийслер.

Полиции известно, что 14-летняя девочка носит черно-белую куртку, черную шапку, красновато-черные брюки и тенниски. Всех, кто располагает информацией о месторасположении изображенной на фото девочки, полиция просит звонить по телефону 112.