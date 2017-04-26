Соцдемы отправят представителя в совет Таллиннского телевидения: IRL и Партия реформ считают, что телеканал надо закрыть

По словам председателя фракции IRL в Таллиннском горсобрании Мадиса Кюбара, фракция не планирует никого посылать в совет этого телеканала, сообщил пресс-секретарь партии.

"Организация, которая производит искажающие правду сериалы о культе личности ("Процесс Сависаара") или же руководители которой покупают услуги друг у друга, не может существовать на деньги горожан! На эти 22,5 млн евро, которые город на сегодня "инвестировал" в этот телеканал, можно было бы в течение нескольких лет отремонтировать километры улиц в Таллинне, построить велосипедные дорожки, а пару миллионов направить на поддержку культурных мероприятий", - заявил Кюбар.

Таллиннская горуправа, работой которой руководит Центристская партия, решила создать при фонде Tallinna Televisiooni SA общественную палату, которая будет консультировать телеканал по содержанию программ. Горуправа предложила всем фракциям направить в эту палату своих представителей.

Правление таллиннского регионального отделения Социал-демократической партии предложило фракции направить в этот совет Ханно Матто, Партия реформ сообщила, что не намерена направлять своего представителя. Партия реформ также считает, что Таллиннское телевидение следует закрыть.