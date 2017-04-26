Владельцу сети кафе грозит большой штраф за фото в Instagram

Дело в том, что он опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой похвастался добычей - убитым на охоте глухарем. Однако известно, что в Латвии, уже с 2011 года, весной охота на этих птиц запрещена законом, сообщает портал Rus.TVNET.

Новость быстро распространилась и дошла до сотрудников Государственной лесной службы. Руководитель отдела охоты Валтер Лусис передаче Bez Tabu пояснил, что уже заведено административное дело и от охотника ожидают пояснений.

Государственная лесная служба проверит предоставленный ответ - был ли нарушен закон. Если да, то мужчине грозит большой денежный штраф.