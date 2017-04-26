Кальюлайд: события бронзовой ночи в Эстонии больше никогда не повторятся

"Таких событий в Эстонии, очевидно, больше не произойдет. Это был спровоцированный извне кризис в сфере охраны правопорядка, который долго готовился, - сказала в интервью службе информации "Радио 4" Кальюлайд, сообщает портал Rus.err.ee.

"Очевидно, что эстонский народ сумел очень быстро преодолеть этот кризис. Беспорядки быстро закончились, поскольку нашему обществу не свойственно организовывать акции протеста, которые приносят городу серьезный материальный ущерб", - подчеркнула Кальюлайд.

Она отметила, что организация подобных акций в целом чуждо Эстонии, вне зависимости от национальности людей.