Нефть дешевеет: рост запасов в США снова оказался неожиданным

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по эстонскому времени опустилась на 28 центов (0,54%) - до 51,82 доллара за баррель, пишет newsru.com.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 28 центов (0,56%) - до 49,28 за баррель, передает Reuters.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 897 тыс. баррелей в то время, как эксперты ожидают сокращения запасов нефти более чем на 1 млн баррелей.

"Последний отчет API является "медвежьим" фактором для рынка, - говорит PVM Oil Associates Ltd. - Если отчет Минэнерго покажет похожие цифры, это станет препятствием на пути к ребалансировке мирового рынка".

Цены на североморскую смесь снизились почти на 10% с конца 2016 года из-за того, что мировые поставки нефти остаются на рекордно высоком уровне, несмотря на сокращение добычи членами нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящими в группу государствами, включая Россию.

Больше половины срока действия глобального нефтяного пакта позади, но его эффективность в борьбе с перенасыщением рынка по-прежнему вызывает вопросы, заставляя задуматься о том, что сделка ОПЕК+ помогла только поднять цены, но не снизить мировые запасы сырья.

По данным системы слежения за судами в терминале Reuters, в апреле мировые танкерные поставки нефти составят 50 миллионов баррелей в сутки, что более чем на 10% выше по сравнению с уровнем декабря прошлого года. Это привело к росту запасов сырья не только в США, но и на ключевых азиатских рынках, в том числе в Японии.