Эстонские хоккеисты потерпели третье поражение кряду на чемпионате мира

Японцы забили первую шайбу лишь в концовке первого периода, однако во второй двадцатиминутке они вели уже со счетом 4:0, а эстонские хоккеисты благодаря усилиям Рихо Эмбриха и Вадима Васенкина к началу третьего периода сумели сократить отставание до двух голов, но азиаты все-таки довели матч до уверенной победы, пишет rus.err.ee.

После трех туров турнирную таблицу возглавила Япония, набравшая 9 очков, однако ее догнать могут имеющие по шесть баллов Литва или Великобритания, которые сегодня вечером сыграют друг с другом, а вот Эстония идет пока без очков.