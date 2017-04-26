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Эстонские хоккеисты потерпели третье поражение кряду на чемпионате мира

Sports.ee
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ФОТО: Tairo Lutter

Третье поражение подряд потерпела сборная Эстонии по хоккею на проходящем в Белфасте чемпионате мира в группе B первого дивизиона. В среду, 26 апреля, эстонские хоккеисты проиграли команде Японии со счетом 2:6 (0:1, 1:3, 1:2).

Японцы забили первую шайбу лишь в концовке первого периода, однако во второй двадцатиминутке они вели уже со счетом 4:0, а эстонские хоккеисты благодаря усилиям Рихо Эмбриха и Вадима Васенкина к началу третьего периода сумели сократить отставание до двух голов, но азиаты все-таки довели матч до уверенной победы, пишет rus.err.ee.

После трех туров турнирную таблицу возглавила Япония, набравшая 9 очков, однако ее догнать могут имеющие по шесть баллов Литва или Великобритания, которые сегодня вечером сыграют друг с другом, а вот Эстония идет пока без очков.

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