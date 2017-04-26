Правительство отказалось от рабочей группы по экономическому росту

Предыдущий премьер-министр Таави Рыйвас (Партия реформ) созвал рабочую группу из экспертов, которую возглавил банкир Эркки Раазуке, а когда правительство развалилось, Раазуке еще представил рапорт рабочей группы.

Взяли ли какие-то из рекомендованных Раазуке мер для оживления экономики, неясно, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

В апреле правительство Юри Ратаса (Центристская партия) все же решило распустить рабочую группу Раазуке и создать вместо нее комиссию по экономическому развитию, в состав которой входят не экономические эксперты, как в предыдущая рабочей группе, а министры: председатель комиссии – премьер-министр, также в нее входят министр предпринимательства и инфотехнологии, министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр здоровья и труда, а также министр иностранных дел. Комиссия будет подразделяться на рабочие группы по сферам.