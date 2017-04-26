В iOS нашли баг, который вызывает зависание iPhone

К примеру, итальянский сайт AmiciApple, посвященный продукции компании Apple, обнаружил ошибку в операционной системе iOS. При выполнении определенных действий можно заставить абсолютно любой iPhone зависнуть на некоторое время, сообщает 4pda.ru.

Если зайти в центр управления и одновременно нажать на кнопку из нижнего ряда ("Будильник", "Калькулятор" или "Камера"), кнопку Night Shift и кнопку AirDrop, то iPhone зависнет. Через некоторое время система восстановится, вернувшись на главный экран и запросив при этом пароль.

Данная ошибка присутствует на всех iPhone и всех версиях iOS, где есть центр управления и соответствующие кнопки, включая последнюю бету iOS 10.3.2. Вероятно, что когда о проблеме стало известно, Apple в скором времени исправит ее.