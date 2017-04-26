Krediidipank приостанавливает посредническую деятельность

«Прежний банк-партнер Кредитного банка также сообщил о прекращении посредничества долларовых платежей. Мы надеемся, что это изменение носит временный характер, и на данный момент ведем активные переговоры, чтобы найти нового партнера для посредничества долларовых платежей. Мы при первой возможности сообщим о возобновлении услуги», - отметил банк.

Пресс-служба предупредила, что в результате изменения начиная с 5 мая 2017 года банк не сможет больше принимать входящие и совершать исходящие платежи с расчетных счетов в Кредитном банке, валютой которых является доллар США (USD). Расчетные счета клиентов Кредитного банка, открытые в долларах США, сохранятся в Кредитном банке, однако новые счета больше открываться не будут. Также у всех клиентов останется возможность осуществлять внутрибанковские долларовые платежи.

«Клиенты, на расчетных счетах которых в данный момент имеются суммы в долларах США, до 5 мая 2017 года могут перечислить эти суммы в какой-нибудь другой банк. После 5 мая 2017 года мы будем предлагать возможность конвертировать суммы в другие валюты и будем осуществлять переводы на желаемые счета, - пояснил банк. - Мы также будем предлагать возможность снять деньги наличными или продолжить держать их в долларах США на своем счете в Кредитном банке».

Чтобы организовать эти действия или в случае возникновения дополнительных вопросов банк предложил своим клиентам связаться со службой поддержки клиентов банка по телефону или обратиться в ближайшую контору

Клиентам, у которых на данный момент имеются действующие вклады в долларах США, банк предложил возможность, при желании, досрочно закрыть вклад до 5 мая 2017 года. В таком случае клиентам в дополнение к сумме вклада будет выплачен процент по вкладу, накопившийся к моменту закрытия вклада. Клиенты, не желающие досрочно прерывать свой договор могут сохранить срочный вклад с условленной процентной ставкой до окончания срока вклада.

Банк принес свои извинения за неудобства и при первой возможности пообещал сообщить о возобновлении услуги.

Ранее еще несколько банков, предлагавших услугу посредничества долларовых платежей в Эстонии, объявили о том, что приостанавливают ее оказание. В частности, из Балтийских стран уходит Deutsche Bank, через который двигалось большинство долларовых платежей в регионе.