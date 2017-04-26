Правительство обсудит проект упразднения спецпенсий

Согласно законопроекту, спецпенсии военнослужащим действительной службы за военную службу, полицейским за выслугу лет и прокурорам по старости будут упразднены с 1 января 2020 года, сообщил пресс-секретарь правительства.

Согласно ныне действующему законодательству, военнослужащие действительной воинской службы с 20-летним стажем с 50 лет, полицейские с 20-летним стажем с 55 лет прокуроры пенсионного возраста 25-летним стажем имеют право на спецпенсию, размер которой в зависимости от вида службы и профессионального стажа составляет 50-75 процентов от должностной зарплаты.

Согласно законопроекту, находящиеся на 31 декабря 2019 года на действительной службе военнослужащие, полицейские и прокуроры имеют право на спецпенсию согласно действующим на настоящий момент правилам. Их право на спецпенсию будет зависеть от того, сколько от положенного стажа у них будет выработано на 1 января 2020 года, и согласно законопроекту, они смогут выработать требуемый для назначения спецпенсии стаж.

Уволившиеся со службы, у который имеется требуемый стаж, сохраняют право на спецпенсию на основании действующего порядка.

Закон о прокуратуре дает возможность получать прокурорскую пенсию по старости и тем людям, которые ушли с работы в прокуратуре до достижения пенсионного возраста и имеют по крайней мере 25-летний стаж работы в прокуратуре. Действующий порядок до настоящего времени применялся только к тем, кто уходит сна пенсию с прокурорской службы. Согласно поправкам, условия получения прокурорской пенсии по старости схожи с условиями пенсий для служащий действительной военной службы, при которых человек не обязан уходить на пенсию непосредственно с воинской должности.

Иное правило действует в настоящий момент и будет применяться и в дальнейшем к полицейским, имеющим пять лет непрерывного стажа полицейской службы до достижения пенсионного возраста.

В настоящий момент на действительной военно службе, на службе в прокуратуре и полиции состоят почти 7300 человек. После реформы назначение специальных пенсий будет происходить еще до 30–40 лет и выплачиваться пенсии будут 70–80 лет.

Вначале поправки не отразятся на расходах на пенсии. Поскольку сначала численность пенсионеров резко возрастет, возрастут и расходы, снижаться они начнут после 20–30 лет. Сейчас спецпенсии получают 2600 человек, на пенсии из госбюджета расходуется 21млн евро.