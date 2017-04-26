В Турции произошел взрыв в маршрутке со студентами, пострадали 7 человек

В момент взрыва автобус ехал по азиатской части города в международный аэропорт имени Сабихи Гекчен, передает местная служба Би-би-си . Водитель потерял контроль над транспортным средством в момент взрыва, но сумел остановить его на обочине. Очевидцы утверждают, что после взрыва из микроавтобуса поднимался дым.

Раненые, в том числе водитель, были доставлены в ближайшие больницы, но травм, угрожающих жизни, не получил никто, уточняет Ulusal Post .

Haberturk TV передает, что полиция работает над версиями инцидента, изучая записи с дорожных камер. Правоохранительные органы рассматривают возможность того, что взрыв был вызван технической неисправностью, пишет Haber3 .

Между тем частное информационное агентство DHA сообщило, что полиция расследует версию о взрыве самодельной бомбы, передает Haberler.com . В пользу этого говорит характер повреждений микроавтобуса, имеющих большой диаметр.

Beyaz Gazete со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв стал результатом детонации сумки, оставленной в микроавтобусе студентом. Оставивший сумку отошел от микроавтобуса, после чего раздался взрыв.

На место происшествия были направлены пожарные и полицейские, движение по дороге было остановлено. Пендик - район в азиатской части Стамбула на берегу Мраморного моря.