"Открытую Россию" Михаила Ходорковского признали нежелательной организацией

В середине апреля по итогами конференции движения "Открытая Россия" в Таллине был избран новый председатель организации - Александр Соловьев, который занял место Михаила Ходорковского. Последний добровольно сложил с себя полномочия, оставшись основателем движения.

Александр Соловьев известен своей работой в роли координатора проекта "Открытое право". До прихода в "Открытую Россию" он был помощником оппозиционного депутата Госдумы VI созыва Дмитрия Гудкова. В движение Соловьев вступил по рекомендации Владимира Кара-Мурзы - младшего.

О том, что Ходорковский покинет пост председателя "Открытой России", стало известно еще в начале марта. Исполнительный директор движения Тимур Валеев тогда пояснил, что у экс-главы ЮКОСа останется статус основателя движения с "довольно-таки хорошими полномочиями", то есть он сможет влиять на работу движения "без каких-то проблем для себя".

Ранее Ходорковский объявил о поддержке Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы, а Алексея Навального - на предстоящих в следующем году выборах президента России. В чем выразится эта поддержка, он не уточнил, лишь отметив, что "Открытая Россия", как и Фонд борьбы с коррупцией, пытается сломать политическую повестку и перевести ее в другую плоскость.

В частности, для этого "Открытая Россия" готовит масштабную акцию "Надоел". Она пройдет 29 апреля во всех городах России, где уже открыты отделения движения, и закончится подачей требований, обращенных к президенту страны Владимиру Путину, - не идти на четвертый президентский срок.

"Призываем всех, кому надоела несменяемость власти, вне зависимости от своих политических убеждений присоединиться к нашей акции", - заявили в организации. Валеев же подчеркнул, что "Открытая Россия" заявляет "мирную и законную" акцию, цель которой - "поддержка конституционного строя в стране, а не его расшатывание".

"попаданием в санкционный лист горжусь" Задели их за живое с 29.04.17 Впрочем Движения "Открытая Россия" это не касается - оно российское. https://t.co/qN1CFYuyvF — Ходорковский Михаил (@mich261213) 26 апреля 2017 г.

Закон о "нежелательных организациях" был принят в мае 2015 года. Нежелательной признается организация, которая представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства. Их деятельность на территории РФ запрещена, за сотрудничество с ними полагаются штрафы и тюремные сроки. Решение о признании организации нежелательной принимают генеральный прокурор и его заместители.

На конец 2016 года в списке на официальном сайте Министерства юстиции РФ были указаны семь таких организаций. Первым в черный список Минюста попал в июле 2015 года Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy). В декабре 2015 года к нему присоединились институт "Открытое общество "Фонд содействия" (OSI Assistance Foundation) и фонд "Открытое общество" (Open Society Foundation), чья деятельность связывается с американским финансистом-филантропом Джорджем Соросом. В том же месяце в этом перечне оказался Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию (U.S. Russia foundation for economic advancement and the rule of law). В марте 2016 года "нежелательным" был признан Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI), который некогда обучал тогда еще будущего президента РФ Владимира Путина.