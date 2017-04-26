"Открытую Россию" Михаила Ходорковского признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной организацией движение "Открытая Россия", которое основал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания)", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.
В надзорном ведомстве подчеркивают, что вышеперечисленные организации "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".
"Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - отмечают в генпрокуратуре.
Также сообщается, что информация о принятом решении уже была направлена в Минюст РФ для включения вышеперечисленных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, "деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".
На официальном сайте "Открытой России" уже появилось сообщение о принятом генпрокуратурой решении. В организации при этом подчеркнули, что надзорное ведомство признало нежелательной организацией "OR (она же Otkrytaya Rossia, она же "Открытая Россия", Великобритания)".
"Открытая Россия", которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может", - говорится в сообщении.
Позднее внесение "Открытой России" в список нежелательных организаций прокомментировал и сам основатель движения Михаил Ходорковский.
Всего на сегодняшний день в РФ создано 12 отделений движения "Открытая Россия": в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Тверской, Иркутской, Нижегородской, Владимирской, Челябинской и Ростовской областях. Ранее сообщалось, что весной 2017 года региональная сеть движения должна расшириться еще на шесть-восемь официальных представительств.
В конце прошлого года стало известно о том, что "Открытая Россия" запустила новый образовательный проект "Московская школа кандидатов", который поможет тем, кто хочет участвовать в московских муниципальных выборах в 2017 году. Организация собирается провести в муниципалитеты своих депутатов, чтобы они в 2018 году помогли пройти муниципальный фильтр ее кандидату в мэры.?
Набор в школу кандидатов уже открылся. Как ранее пояснял исполнительный директор движения Тимур Валеев, в школе планируется обучить как минимум 400 кандидатов в муниципальные депутаты, 100 из которых дойдут до выборов. Он уточнял, что поддержка может быть и скрытой, "чтобы не выводить людей под расстрел".
"Школа будет финансироваться в рамках движения "Открытые выборы" - частично из бюджета проекта, частично - с помощью фандрайзинга", - пояснил Валеев. Напрямую от "Открытой России" кандидаты в депутаты деньги получать не будут, по его словам, их обяжут самих собирать средства на свою кампанию.
"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году. Первоначально она занималась преимущественно образовательными проектами. После приговора Михаилу Ходорковскому, осужденному за хищения, организация фактически прекратила деятельность. В 2014 году, после освобождения из колонии, Ходорковский заявил о возобновлении ее работы.
В середине апреля по итогами конференции движения "Открытая Россия" в Таллине был избран новый председатель организации - Александр Соловьев, который занял место Михаила Ходорковского. Последний добровольно сложил с себя полномочия, оставшись основателем движения.
Александр Соловьев известен своей работой в роли координатора проекта "Открытое право". До прихода в "Открытую Россию" он был помощником оппозиционного депутата Госдумы VI созыва Дмитрия Гудкова. В движение Соловьев вступил по рекомендации Владимира Кара-Мурзы - младшего.
О том, что Ходорковский покинет пост председателя "Открытой России", стало известно еще в начале марта. Исполнительный директор движения Тимур Валеев тогда пояснил, что у экс-главы ЮКОСа останется статус основателя движения с "довольно-таки хорошими полномочиями", то есть он сможет влиять на работу движения "без каких-то проблем для себя".
Ранее Ходорковский объявил о поддержке Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы, а Алексея Навального - на предстоящих в следующем году выборах президента России. В чем выразится эта поддержка, он не уточнил, лишь отметив, что "Открытая Россия", как и Фонд борьбы с коррупцией, пытается сломать политическую повестку и перевести ее в другую плоскость.
В частности, для этого "Открытая Россия" готовит масштабную акцию "Надоел". Она пройдет 29 апреля во всех городах России, где уже открыты отделения движения, и закончится подачей требований, обращенных к президенту страны Владимиру Путину, - не идти на четвертый президентский срок.
"Призываем всех, кому надоела несменяемость власти, вне зависимости от своих политических убеждений присоединиться к нашей акции", - заявили в организации. Валеев же подчеркнул, что "Открытая Россия" заявляет "мирную и законную" акцию, цель которой - "поддержка конституционного строя в стране, а не его расшатывание".
"попаданием в санкционный лист горжусь" Задели их за живое с 29.04.17 Впрочем Движения "Открытая Россия" это не касается - оно российское. https://t.co/qN1CFYuyvF— Ходорковский Михаил (@mich261213) 26 апреля 2017 г.
Закон о "нежелательных организациях" был принят в мае 2015 года. Нежелательной признается организация, которая представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства. Их деятельность на территории РФ запрещена, за сотрудничество с ними полагаются штрафы и тюремные сроки. Решение о признании организации нежелательной принимают генеральный прокурор и его заместители.
На конец 2016 года в списке на официальном сайте Министерства юстиции РФ были указаны семь таких организаций. Первым в черный список Минюста попал в июле 2015 года Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy). В декабре 2015 года к нему присоединились институт "Открытое общество "Фонд содействия" (OSI Assistance Foundation) и фонд "Открытое общество" (Open Society Foundation), чья деятельность связывается с американским финансистом-филантропом Джорджем Соросом. В том же месяце в этом перечне оказался Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию (U.S. Russia foundation for economic advancement and the rule of law). В марте 2016 года "нежелательным" был признан Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI), который некогда обучал тогда еще будущего президента РФ Владимира Путина.