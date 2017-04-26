"Открытую Россию" Михаила Ходорковского признали нежелательной организацией

"По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания)", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что вышеперечисленные организации "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

"Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - отмечают в генпрокуратуре.

Также сообщается, что информация о принятом решении уже была направлена в Минюст РФ для включения вышеперечисленных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, "деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".

На официальном сайте "Открытой России" уже появилось сообщение о принятом генпрокуратурой решении. В организации при этом подчеркнули, что надзорное ведомство признало нежелательной организацией "OR (она же Otkrytaya Rossia, она же "Открытая Россия", Великобритания)".

"Открытая Россия", которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может", - говорится в сообщении.

Позднее внесение "Открытой России" в список нежелательных организаций прокомментировал и сам основатель движения Михаил Ходорковский.

Всего на сегодняшний день в РФ создано 12 отделений движения "Открытая Россия": в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Тверской, Иркутской, Нижегородской, Владимирской, Челябинской и Ростовской областях. Ранее сообщалось, что весной 2017 года региональная сеть движения должна расшириться еще на шесть-восемь официальных представительств.

В конце прошлого года стало известно о том, что "Открытая Россия" запустила новый образовательный проект "Московская школа кандидатов", который поможет тем, кто хочет участвовать в московских муниципальных выборах в 2017 году. Организация собирается провести в муниципалитеты своих депутатов, чтобы они в 2018 году помогли пройти муниципальный фильтр ее кандидату в мэры.?

Набор в школу кандидатов уже открылся. Как ранее пояснял исполнительный директор движения Тимур Валеев, в школе планируется обучить как минимум 400 кандидатов в муниципальные депутаты, 100 из которых дойдут до выборов. Он уточнял, что поддержка может быть и скрытой, "чтобы не выводить людей под расстрел".

"Школа будет финансироваться в рамках движения "Открытые выборы" - частично из бюджета проекта, частично - с помощью фандрайзинга", - пояснил Валеев. Напрямую от "Открытой России" кандидаты в депутаты деньги получать не будут, по его словам, их обяжут самих собирать средства на свою кампанию.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году. Первоначально она занималась преимущественно образовательными проектами. После приговора Михаилу Ходорковскому, осужденному за хищения, организация фактически прекратила деятельность. В 2014 году, после освобождения из колонии, Ходорковский заявил о возобновлении ее работы.