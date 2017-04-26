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США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

"Интерфакс"
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ФОТО: © Amir Cohen / Reuters/REUTERS

США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает The National Interest со ссылкой на ВВС США.

Пуск был произведен с базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета не несла ядерный заряд.

Ракета пролетела около 4000 миль (6440 км) и поразила условную цель на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах.

Как отмечается в заявлении ВВС США, успешный пуск подтверждает важную роль, которую ядерные силы сдерживания играют в национальной безопасности.

Ракеты семейства Minuteman стоят на вооружении США более 60 лет и неоднократно проходили модернизацию.

Как отмечает The National Interest, испытания ракеты прошли на фоне очередного периода напряженности в отношениях Вашингтона и Пхеньяна: КНДР не оставляет попытки создать МБР, способную нести ядерный заряд и поразить цели в США.

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