Фото: из-за произошедшего у "Русалки" ДТП образовалась большая пробка

По словам пресс-секретаря полиции, участниками инцидента стали два легковых автомобиля Toyota Avensis. В ДТП никто не пострадал. Водители смогли договориться на месте.

На месте ДТП образовались пробки.

По словам читателя, приславшего фотографии, путь от улицы Пронкси до "Русалки" занял у него полчаса.