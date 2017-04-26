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Фото: из-за произошедшего у "Русалки" ДТП образовалась большая пробка

Rus.Postimees.ee
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В среду вечером около 18.36 в Таллинне у памятника "Русалке" произошло ДТП с участием двух автомобилей. Образовалась большая пробка, пишет Tallinncity.

По словам пресс-секретаря полиции, участниками инцидента стали два легковых автомобиля Toyota Avensis. В ДТП никто не пострадал. Водители смогли договориться на месте.

На месте ДТП образовались пробки.

По словам читателя, приславшего фотографии, путь от улицы Пронкси до "Русалки" занял у него полчаса.

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