Полиция задержала сотрудника скорой помощи, находившегося в состоянии наркотического опьянения

Пока неизвестно, по какой причине сотрудники скорой помощи вызвали стражей порядка. Как полиция, Департамент здоровья, так и скорая помощь Karell на раскрывают подробностей, поскольку назначенный медику приговор еще не вступил в силу.

«16 апреля около 3.30 в Кехра на улице Кооли сотрудникам "скорой" потребовалась помощь полицейских, чтобы проверить одного медика на наркотики. Экспресс-тест показал, что 32-летний мужчина принимал амфетамин. За данное правонарушение ему был назначен штраф», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк. Размер штрафа не уточняется.

В Департаменте здоровья сообщили, что задержанного врача сразу же уволили, а на его место был взят новый сотрудник, а также отметили, что ранее подобных проблем с врачами скорой помощи не возникало.

«Подвыпившие врачи попадались, но, к счастью, это редкость», - отметили в пресс-службе департамента.