Свободная партия не использовала около 500 тысяч евро из госсубсидии

В мае 2015 года прежний председатель Свободной партии Андрес Херкель писал, что партия приняла решение использовать на свои текущие расходы до половины пособия из госбюджета. Избранный в минувшие выходные новым председателем Свободной партии Артур Тальвик сказал BNS, что неиспользованных средств этого пособия набралось примерно полмиллиона евро.

"У меня есть одна мысль, как поступить с этими деньгами, - сказал Тальвик.- Это должно было бы быть на пользу обществу, а не на подкормку партии. Я не хочу на эти деньги создавать партийные рабочие места. Делать так перед выборами цинично".

Тальвик сказал, что не хотел бы распространяться о своей идее до того, как с ней ознакомится руководство партии.

Свободная партия получает из госбюджета за квартал примерно 107 000 евро. Так, в первом квартале нынешнего года государственное пособие Свободной партии составило 107 188 евро, а в последнем квартале прошлого года - 107 182 евро.