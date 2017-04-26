В Пайде взрослые мальчики напали с палкой на первоклассника

20-летняя сестра пострадавшего мальчика Кайса подтвердила, что хоть ее брат и понимает по-эстонски, он довольно неразговорчив. По ее мнению, мальчуган вряд ли мог как-то задеть старших мальчиков.

Как отмечает сестра, инцидент имел место около 13 часов. После произошедшего мальчик позвонил старшему брату, вместе с которым он отправился в отделение экстренной медпомощи. "Я отправилась к ним, так как мамина работа находится далеко", - отметила она.

По предварительным данным, первоклассника ударили палкой по ногам и голове.

Мама ребенка известила о произошедшем классного руководителя, а также написала заявление в полицию. По словам пострадавшего ребенка, нападавших было пятеро, но бил его только один из них, а остальные просто смотрели.

Сестра первоклассника предположила, что нападавшим не понравилось, что мальчик не говорил с ними по-эстонски, поэтому они и напали на него. Девушка призвала родителей объяснять своим детям, что нельзя обижать младших.

Директор гимназии Керсти Лаастау узнала о произошедшем только вечером от журналистов. "Удивительно, я была в школе почти до пяти часов вечера, но мне никто ничего не сообщил", - скаала она.

Директор заверила, что утром постарается узнать, что же именно произошло.