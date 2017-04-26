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BMW отзывает самую мощную «семерку» из-за утечки масла

Rus.Postimees.ee
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Логотип BMW. | ФОТО: Scanpix

Компания BMW отзывает самую мощную и быструю версию «семерки» — M760Li — из-за возможной утечки масла двигателя. Согласно сообщению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), масло может попасть на передние тормозные механизмы.

Проблема была обнаружена на одной из клиентских 7-Series и заключается в неправильном соединении трубок в магистрали масляного радиатора. Случаев, в которых неисправность привела к каким-либо проблемам, пока зарегистрировано не было, пишет motor.ru.

Отзыв затрагивает 97 экземпляров M760Li в США.

Представленная в 2016 году самая мощная «семерка» оснащается бензиновым турбомотором V12 рабочим объемом 6,6 литра и мощностью 609 лошадиных сил (800 Нм). Двигатель сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

С места до ста километров в час полноприводная четырехдверка разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на 250 километрах в час.

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